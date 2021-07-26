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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAYATİ ATLI"MİLLET İTTİFAKI 2. 5 YILLIK ÇALIŞMALARI İLE HALKIN TAKDİRİNİ KAZANMIŞTIR"Kuşadası Belediye Başkan Vekili ve İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, Karaova Mahallesi'nde bulunan ZİTUR Sitesi önündeki atık su...

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAYATİ ATLI"MİLLET İTTİFAKI 2. 5 YILLIK ÇALIŞMALARI İLE HALKIN TAKDİRİNİ KAZANMIŞTIR"Kuşadası Belediye Başkan Vekili ve İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, Karaova Mahallesi'nde bulunan ZİTUR Sitesi önündeki atık su hattında oluşan arızayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür eden Başkan Vekili Hayati Atlı, "Millet İttifakı yerel yönetimleri, seçim sonrasında geçen 2. 5 yıllık süredeki çalışmaları ile halkımızın takdirini kazanmıştır" dedi. Başkan Vekili Hayati Atlı'nın açıklaması şu şekilde: "Gerek Aydın Büyükşehir Belediyemiz gerekse de Kuşadası Belediyemiz yaptığı çalışmalar ve yatırımlar ile kentimizin geleceğini inşa etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na ve Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyorum. Ayrıca, geçmiş dönemlerden kaynaklı birçok sorunu hızlıca çözüme kavuşturan belediye ekiplerimizi de kutluyorum. Son olarak Sahil Siteleri'nde yaşanan kanalizasyon arızasına anında müdahale eden ASKİ Genel Müdürlüğü ve Kuşadası Belediye ekiplerinin gösterdiği uyum ve işbirliği örnek bir çalışma olmuştur. Sorunun çözüldüğü ana kadar ekiplerin başından ayrılmayan değerli Büyükşehir bürokratlarımıza ve Kuşadası Belediye başkan yardımcılarımıza da hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Millet ittifakı; İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerel yönetiminde gösterdiği işbirliği ve uyumu Aydın ve Kuşadası yerel yönetiminde de başarılı bir şekilde ortaya koymaktadır. Millet İttifakı'nın uyum ve işbirliği önünüzdeki süreçte kuvvetlenerek devam edecektir. Kentimizin ve ülkemizin geleceğini bu işbirliği inşa edecektir. "

Kaynak: Habermetre

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