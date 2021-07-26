T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | AYDIN BÜYÜKŞEHİR VE KUŞADASI BELEDİYESİ TAKDİR TOPLADIKuşadası'nda vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluktan dolayı Karaova Mahallesi'nde bulunan ZİTUR Sitesi önündeki atık su hattında oluşan arızaya anında müdahale eden ASKİ ve Kuşadası Belediyesi...

T. C. Kuşadası Belediyesi | AYDIN BÜYÜKŞEHİR VE KUŞADASI BELEDİYESİ TAKDİR TOPLADIKuşadası'nda vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluktan dolayı Karaova Mahallesi'nde bulunan ZİTUR Sitesi önündeki atık su hattında oluşan arızaya anında müdahale eden ASKİ ve Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Bölgeye giderek gerçekleri çarpıtmak için röportaj yapan havuz medyası ise çevre sakinlerinden çok sert tepki gördü. Kurban Bayramı tatili nedeniyle nüfusu 1 milyonu aşan Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, Karaova Mahallesi'nde bulunan ZİTUR Sitesi'nin önünden geçen kanalizasyon hattında patlak oluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ile Kuşadası Belediyesi ekipleri anında bölgeye ulaşarak yaşanan olumsuzluğa müdahale etti. Arızanın kısa sürede giderilmesi vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılandı. Yapılan incelemede, patlağın 15 yıl önce döşenen borularda gerçekleştiği, kullanılan malzemenin nüfus yoğunluğunu kaldıramayacak nitelikte olduğu belirlendi. "KISA SÜREDE GELDİLER"Karaova Mahallesi'ndeki ZİTUR Sitesi Başkanı Tülin Ünsalan, "ASKİ ve Kuşadası Belediyesi ekipleri yaşanan arıza çok hızlı müdahale etti. Ekipler haber vermemizin ardından 10 dakika gibi bir sürede hemen buraya geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Site sakini Hüseyin Tonay ise "Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı'nda tatilci akınına uğradı. Bu tür arızaların yaşanması normal. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri meydana gelen arızayı anında çözdü" diye konuştu. HAVUZ MEDYASINA TEPKİAşırı tüketim ve bilinçsiz kullanımın da neden olduğu arızayı havuz medyası Kuşadası'nın aleyhine haber yapmak istedi. Bu amaçla bölgeye giden A Haber ekibi AKP'li milletvekilleri ve partili yöneticilerle röportaj yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ile ilgili olumlu konuşmak isteyenleri dinlemeyen A Haber muhabirine vatandaşlar çok sert tepki gösterdi. Çevre sakinlerinden olan bir vatandaş, A Haber ekibine röportaj veren AKP'li yöneticiye arızanın arıtma tesisi ile ilgili olmadığını söyledi. Türkiye'deki fabrikaların arıtma tesislerinin yapımında çalıştığını belirten vatandaş, "Biraz insaflı konuşmak lazım. Yapmayın bunu. Bu mesleğin insanı olarak konuşuyorum. Türkiye'deki fabrikaların yüzde 80'inin arıtmasını ben yaptım. Arıtmanın ne olduğunu ben bilirim" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre