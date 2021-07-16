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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI PES 2021 TURNUVASI'NIN KAZANANI BELLİ OLDUKuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Pro Evolution Soccer (PES) 2021 Turnuvası sona erdi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI PES 2021 TURNUVASI'NIN KAZANANI BELLİ OLDUKuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Pro Evolution Soccer (PES) 2021 Turnuvası sona erdi. İki gün boyunca kıran kırana maçların oynandığı etkinlikte zafer, rakibini penaltı atışlarıyla mağlup eden Yunus Akçin'in oldu. Akçin ödülünü, Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı'nın elinden aldı. Kuşadası Belediyesi'nin, dijital platformun 1 numaralı oyunu olan Pro Evolution Soccer tutkunları için bu yıl ilk kez düzenlediği Kuşadası PES 2021 Turnuvası sona erdi. Başlama vuruşunu Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın yaptığı turnuvaya Aydın genelinden 128 oyuncu katıldı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinlik çok çekişmeli maçlara sahne oldu. İki gün süren şampiyonaya Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİKuşadası PES 2021 Turnuvası'nın final maçı Yusuf Akçin ile Kutay Arslan arasında oynandı. 20 dakika üzerinden yapılan karşılaşmanın normal süresi 6-6 beraberlikle bitince penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında Akçin, rakibini 4-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Büyük sevinç yaşayan başarılı oyuncu, PlayStation 5 ödülünü Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı'nın elinden aldı. "İSTEĞİMİ HİÇ KAYBETMEDİM"Etkinlik boyunca çok keyifli ve heyecanlı dakikalar yaşadığını belirten Yunus Akçin, "Turnuvayı birinci olarak bitirdiğim için çok mutluyum. Rakibim karşısında ilk yarıyı 4-0 geride tamamlamama rağmen kazanma isteğimi hiç kaybetmedim. Böylesine güzel bir organizasyonu düzenlediği için Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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