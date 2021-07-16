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T.C. Kuşadası Belediyesi

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T. C. Kuşadası Belediyesi | BAŞKAN ÖMER GÜNEL'DEN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ EMRE FAZLILAR'A DESTEKKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | BAŞKAN ÖMER GÜNEL'DEN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ EMRE FAZLILAR'A DESTEKKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar'ın uğradığı saldırı ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel şu şekilde konuştu: "Aynı zamanda değerli bir esnaf olan Belediye Meclis Üyemiz Emre Fazlılar'a kanun tanımaz sokak zorbaları tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kuşadası, hanutçuların ve zorbaca yöntemlere başvuran esnafın değil; dürüst, nezaket sahibi ve kanunlara saygılı insanların yaşadığı modern bir turizm kentidir ve öyle kalacaktır. Bugüne kadar kentimizin nimetlerinden faydalanan bir avuç esnaf maskesi takmış hukuk tanımaz zihniyetin kuklaları bu gerçeği asla değiştiremez. Kanunsuz yöntemlerle kentimizin huzurunu bozan ve turizme zarar veren bu zihniyetin temsilcileri ile hukuksal arenada mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Her alanda büyük bir değişim başlattığımız kentimizde esnaf kimliği altında hukuk tanımaz uygulamalara başvuran zorbaların barınmalarına asla izin vermeyeceğiz. Sayın Emre Fazlılar, meclis üyesi kimliği ile değil, bu kentin saygın bir esnafı olarak saldırıya uğramıştır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu saldırının görünen ve görünmeyen tüm sorumlularının adalet karşısına çıkarılması ve hak ettikleri cezayı almaları için takipçi olacağımızın bilinmesini istiyorum. "

Kaynak: Habermetre

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