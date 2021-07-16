T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA VATANDAŞA HİZMET ODAKLI BELEDİYECİLİK Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA VATANDAŞA HİZMET ODAKLI BELEDİYECİLİK

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak Karaova Mahallesi'nde bulunan 6 sitenin yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a Güverinmasa gezici ekibi de eşlik etti.

Kuşadası'nda yaz mevsiminin başlaması ve kademeli normalleşme sürecinin 3'üncü etabına geçilmesiyle birlikte nüfus 1 milyon kişiye yaklaştı. Kuşadası Belediyesi nüfus artışı yaşanan bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise Kadınlar Denizi ile Güzelçamlı Mahalleleri arasındaki yazlık konutların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak Karaova Mahallesi'nde bulunan Neşem, Öz Neşem, Nur, Alişah, Alaçatı ve Rüyam sitelerinin yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan yaşanan sıkıntılarla ilgili birinci ağızdan bilgi aldı. Ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a eşlik eden Güvercin Masa gezici ekibi ise bölge sakinlerinden gelen taleplerle ilgili başvuru formu oluşturdu. İstekler, anında ilgili birim müdürlüklerine iletilerek çözüm yolları arandı.

"KENTİMİZE CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK"

Site başkanlarına kent genelinde yürüttükleri alt ve üst yapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hemşehrilerimize hizmet etmek için çalıştık. Belediye Başkanımız Ömer Günel kentimize ciddi yatırımlar yapılmasını sağladı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Sayın Başkanı Özlem Çerçioğlu da bu süreçte desteğini bizden asla esirgemedi. Kentimizdeki değişimi hepimiz görüyoruz. Çalışmalar sadece şehir merkezinde değil Kuşadası'nın her köşesinde devam ediyor. Yaz aylarında nüfusun ciddi oranda arttığı bu bölgede de çalışmalarımız sürüyor. Yaşanan her türlü aksaklıkta bizlere ulaşabilirsiniz. Güvercin Masa birimimiz 7/24 görevde. Arkadaşlarımız talep ve önerilerinizi anında ilgili birimlere iletiyorlar. Bizim asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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