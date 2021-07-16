T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA TAKSİ DURAKLARINA MODERN DOKUNUŞKuşadası Belediyesi, kent genelindeki taksi duraklarını modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA TAKSİ DURAKLARINA MODERN DOKUNUŞKuşadası Belediyesi, kent genelindeki taksi duraklarını modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından taksici esnafının daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için de yürütülen proje kapsamında 3 taksi durağı daha yenilendi. Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda kente estetik bir görünüm kazandırmak için Belediye Başkanı Ömer Günel'in başlattığı değişim rüzgarı devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından taksi duraklarının Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Kuşadası'nda daha modern ve tek tip olması için geçen sene başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor. Daha önce 4 taksi durağına özgün tasarımı Kuşadası Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü'nce yapılan durakları montajlayan ekipler, son olarak Güvercinada yolundaki Kale, Liman ve Güven taksiye de içerisinde dinlenme alanı, mutfak ve tuvaletin bulunduğu durakları yerleştirdi. Yeni duraklarına kavuşan taksici esnafı, yerli ve yabancı turistlere artık daha konforlu bir şekilde hizmet verebilecekleri için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. "BİZİMLE ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYOR"Kuşadası'nda 15 yılı aşkın süredir taksicilik yaptığını belirten Ali Belce (39), "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, göreve geldiğinden bu yana bizimle çok yakından ilgileniyor. Daha önce hiçbir başkan bizim sorunlarımızı ve isteklerimizi bu kadar dikkate almamıştı. Yeni ve konforlu durağımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Arkadaşlarım adına Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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