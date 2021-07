T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADALI ÇOCUKLARIN ŞENLİK COŞKUSUKuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) tarafından kurulan Sevil-Yaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi muhteşem bir çocuk şenliğine ev sahipliği. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocuklar için bir şenlik düzenledi. KEGEV ile iş birliği içerisinde SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlik Kuşadalı çocuklardan yoğun ilgi gördü. Şenliğe çok sayıda çocuk ve ailesiyle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı ve KEGEV Başkanı Şefik Sözer de katıldı. Şenliğin açılışında Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile KEGEV Başkanı Şefik Sözer, SEYAKMER'in kuruluşuna destek olan ve kitap ile materyal desteğinde bulunan kişilere plaket verdi. ÇOCUKLAR KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİŞenlikte öğrencilere ve ailelere Kuşadası Belediyesi Mobil İkram Aracı'ndan limonata ve kek servisi yapıldı. Ayrıca pamuk şeker, mısır ve balon dağıtıldı. Maskotlar, palyaçolar, masal kahramanları, yüz boyama ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı şenlikte Kuşadalı minikler keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ayrıca Kuşadası Kent Orkestrası mini bir konser verdi. "ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ"Etkinlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Öncelikle belediye başkanımız Sayın Ömer Günel'in hepinize çok selamları var. Böyle güzel bir etkinlikte çocuklarımız ve değerli aileleriyle bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın mutluluğu bizler için her şeyden daha önemli. Şenliğimize katılan tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum" dedi. KEGEV Başkanı Şefik Sözer, "SEYAKMER'İ Kuşadalı çocuklara armağan etmekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu güzel kütüphanenin kuruluşunda Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel ve ekibinin çok büyük bir desteği oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bağışçımız hayırsever Sevil Altaş'ın kızı Meltem Günaydın ve değerli ailelerine de çok teşekkür ederiz. SEYAKMER'i Kuşadası Belediyesi ile birlikte yönetiyor olmak bizler için çok değerli. Şenliğimize katılan tüm çocukların keyifli vakit geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre