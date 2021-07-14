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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | Kuşadası'nda Caretta Carettalar Var! Kuşadası Körfezi'ni beslenmek için tercih eden caretta carettalar, 2011 yılından bu yana kentimizin kıyılarına yuva yaparak, yumurtalarını bırakmakta.

T. C. Kuşadası Belediyesi | Kuşadası'nda Caretta Carettalar Var! Kuşadası Körfezi'ni beslenmek için tercih eden caretta carettalar, 2011 yılından bu yana kentimizin kıyılarına yuva yaparak, yumurtalarını bırakmakta… Çıkan yavrular ise yetkililer tarafından gözlemlenip, sağlıklı bir şekilde denize ulaştıklarından emin olunuyor. Peki, nesli tehlike altında olan bu dostlarımızı gördüğümüz zaman neler yapmalı veya yapmamalıyız? Sahilde görülen caretta caretta yolunu şaşırmadı! Yumurtalarına uygun yuva yapmak için kumsallarımızdalar. Denize geri göndermeye çalışmayın. Bu anı ölümsüzleştirmek istediğinizi biliyoruz! Ama sahillerimizi genellikle geceleri tercih eden bu dostlarımız kameralardan korkuyor. Fotoğraf çekmeyin, ışık veya flaş tutmayın! Yaklaşmayın! Yumurtalarına uygun yuva arayan caretta carettalar rahatsız oldukları zaman denize dönüyorlar. Bu da yumurtalarını denize bırakmak zorunda kalıp, yumurtaların yok olması ve üreyememesi anlamına geliyor. Hemen bizi arayın! Dünyanın sadece belirli yerlerinde yumurtlayabilen bu dostlarımızın yumurtalarını korumak nesillerinin devam edebilmesi için çok önemli. Güvercin Masa'yı veya bu konuda tecrübeli olan EKODOSD'u arayarak hangi sahilde olduğunuzu belirtmeniz ya da Güvercin Masa WhatsApp Hattı'ndan konumunuzu göndermeniz yeterlidir. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı ve bilinçli olmaya davet ediyoruz. Bir neslin geleceği bizim ellerimizde! Güvercin Masa: 444 71 14Güvercin Masa WhatsApp Hattı: +90552 460 40 40EKODOSD: +90532 384 64 23

Kaynak: Habermetre

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