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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NIN EŞSİZ GÜNBATIMI'NDA KLASİK MÜZİK KONSERİ Kuşadası'nın tarihi Güvercinada Kalesi'nde muhteşem bir klasik müzik dinletisi düzenlendi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NIN EŞSİZ GÜNBATIMI'NDA KLASİK MÜZİK KONSERİ

Kuşadası'nın tarihi Güvercinada Kalesi'nde muhteşem bir klasik müzik dinletisi düzenlendi. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ege bölgesinin turizm başkenti Kuşadası, Türkiye'de kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başladı. Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde düzenlenen Güvercinada Dinletileri'nin ikincisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Güvercinada Kalesi'nin eşsiz günbatımı manzarası eşliğinde gerçekleşen "KUSAV Piano Quartet" isimli konserde dünyaca ünlü müzisyenler J. Haydn ile W. A Mozart'ın eserleri seslendirildi. Kemanda Ozan Dinç, piyanoda Aleksander Mekaev, viyolada Luiza Mardukhanova, viyolonselde ise Özgür Elgün'ün sahne aldığı dinletiyi çok sayıda Kuşadalı ile beraber, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve televizyon programcısı Okan Bayülgen de dinledi.

"ODA ORKESTRASI PROJESİNİN İLK ADIMI"

Dinletinin sonunda konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü "Bugün Güvercinada Dinletileri'nin ikincisinde bir aradaydık. Bu dinleti vakfımızın kurmayı planladığı oda orkestrası projesinin ilk adımı. Konserlerimiz yaz boyunca devam edecek. Değerli sanatçılarımıza bizlere sundukları bu muhteşem müzik dinletisi için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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