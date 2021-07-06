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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | AYDIN BÜYÜKŞEHİR VE KUŞADASI BELEDİYESİ "MÜZİK SUSMASIN" DEDİ Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi pandemi sürecinde sahnelerden ve enstrümanlarından uzak kalan müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği "Aydın Sahne" konserleriyle, müzisyenleri...

T. C. Kuşadası Belediyesi | AYDIN BÜYÜKŞEHİR VE KUŞADASI BELEDİYESİ  "MÜZİK SUSMASIN"  DEDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi pandemi sürecinde sahnelerden ve enstrümanlarından uzak kalan müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği  "Aydın Sahne" konserleriyle, müzisyenleri de dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor.

"Aydın Sahne" ismini taşıyan konserlerin sonuncusu Davutlar Sevgi Plajı'nda yer alan Ada Camping'de gerçekleşti. Tatilciler Didem Hamamcıoğlu'nun, seslendirdiği birbirinden hareketli şarkılarla oldukça keyifli vakit geçirdi. 7'de 70'e herkesin keyifli anlar yaşadığı konserde solist Didem Hamamcıoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederek şöyle konuştu:   "Pandemi döneminde çok günler yaşadık. Müzisyenler olarak unutulduğumuzu hissetmeye başlamıştık. Mesleğimizi icra edememek bizi yaralıyordu. Böylesine güzel bir projenin içinde olmak benim için büyük bir onurdur" dedi.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliği ile gerçekleşen konserler devam edecek. Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü 22 Temmuz saat 16. 00'da Panionion ve Balıkçılar Meydanı'nda, müzisyenler vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: Habermetre

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