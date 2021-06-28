T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ'NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİKUŞADASI BELEDİYESİ'NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİKuşadası Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ'NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİKUŞADASI BELEDİYESİ'NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİKuşadası Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile Kuşadası Belediyesi'nde çalışan memurların sendikal haklarında iyileştirme yapıldı. Tüm-Bel Sen iş yeri temsilcisi İbrahim Kılınç'ın katılımı ile başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her zaman çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek "İmkanlarımız doğrultusunda tüm çalışma arkadaşlarımızın koşullarında iyileştirme yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin tüm memur arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" dedi. İş yeri temsilcisi Kılınç ise, Kuşadası Belediyesi'nde çalışan memurlar adına toplu iş sözleşmesi imzalamış olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. [su_custom_gallery source="media: 10488, 10489, 10490" link="lightbox" width="180" height="200" title="never"]07/02/2020

Kaynak: Habermetre

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