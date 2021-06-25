T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA YAZ AKŞAMLARI MÜZİKLE RENKLENECEKKuşadası'nda koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen kültür-sanat etkinlikleri kademeli normalleşme süreci ile birlikte yeniden başlıyor.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA YAZ AKŞAMLARI MÜZİKLE RENKLENECEKKuşadası'nda koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen kültür-sanat etkinlikleri kademeli normalleşme süreci ile birlikte yeniden başlıyor. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde koronavirüs önlemleri göz önünde bulundurularak Güvercinada'da düzenlenecek olan birbirinden kaliteli müzik dinletileri kent yaşamına renk katacak. Kuşadası'nda yaz akşamları caz ve klasik müzik dinletileriyle renklenecek. Kuşadası Belediyesi ve KUSAV'ın iş birliğinde yaz boyunca devam edecek olan Güvecinada Dinletileri 29 Haziran saat 20. 00'da Dilek Sert Erdoğan ve Arkadaşları'nın sahne alacağı Jazz&Soul konseri ile başlayacak. Konsere katılmak isteyenler ücretsiz davetiyelerini hafta içi 08. 30 ile 17. 30 saatleri arsında Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nden temin edebilirler.

Kaynak: Habermetre

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