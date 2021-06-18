T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | Hacıfeyzullah Mahallesi 476 ada 12 Parsel İlan Askı TutanağıCamikebir Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Lütfi Suyolcu İş Merkezi No: 42 09400 Kuşadası/AYDIN Santral : 0 256 460 40 00 Faks : 460 40 88 info@kusadasi. bel. tr E-posta : info@kusadasi. bel.

T. C. Kuşadası Belediyesi | Hacıfeyzullah Mahallesi 476 ada 12 Parsel İlan Askı TutanağıCamikebir Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Lütfi Suyolcu İş Merkezi No: 42 09400 Kuşadası/AYDIN Santral : 0 256 460 40 00 Faks : 460 40 88 info@kusadasi. bel. tr E-posta : info@kusadasi. bel. tr Kayıtlı E-Posta Adresi (KEP) : kusadasibelediyesi@hs01. kep. tr Copyright © Kuşadası Belediyesi 2020 KURUMSAL E-POSTA

Kaynak: Habermetre

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