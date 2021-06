T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | ALKIŞLAR DEMİR YUMRUK TUĞÇE'YEKuşadası'nda düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde Türkiye 3'üncüsü olan Ada Ring Gençlik Spor Kulübü sporcusu Tuğçe Reyhan Sarabat, (14) takım arkadaşları ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ı ziyaret etti. Türkiye Muaythai Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmeleri, 1-7 Haziran tarihleri arasında Kuşadası'nda yapıldı. Özel bir otelde düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 600 sporcu katıldı. Bir hafta süren şampiyonada Ada Ring Gençlik Spor Kulübü adına ringe çıkan Tuğçe Reyhan Sarabat, Türkiye 3'üncüsü oldu. Başarılı sporcu takım arkadaşları Ceyda Nur Ergen, Rüyam Sevim Ertan ve antrenörü Yıldırım Ezzine Djaziri ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, sporcuları tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. Antrenör Yıldırım Ezzine Djaziri, spora ve sporculara verdikleri destekten dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. "BAŞARIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"Kuşadalı genç sporcu Tuğçe Reyhan Sarabat'ın başarısından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan "Kentimizdeki sporcuların farklı branşlardaki başarısının her geçen gün artması bizleri gururlandırıyor. Kuşadası Belediyesi olarak spora destek olmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Güzel adına Tuğçe'ye teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre