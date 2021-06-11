T.C. Kuşadası Belediyesi
T. C. Kuşadası Belediyesi | Türkmen Mahallesi 122 ADA 29 PARSEL ASKIYA ALMA TUTANAĞICamikebir Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Lütfi Suyolcu İş Merkezi No: 42 09400 Kuşadası/AYDIN Santral : 0 256 460 40 00 Faks : 460 40 88 info@kusadasi. bel. tr E-posta : info@kusadasi. bel.
T. C. Kuşadası Belediyesi | Türkmen Mahallesi 122 ADA 29 PARSEL ASKIYA ALMA TUTANAĞICamikebir Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Lütfi Suyolcu İş Merkezi No: 42 09400 Kuşadası/AYDIN Santral : 0 256 460 40 00 Faks : 460 40 88 info@kusadasi. bel. tr E-posta : info@kusadasi. bel. tr Kayıtlı E-Posta Adresi (KEP) : kusadasibelediyesi@hs01. kep. tr Copyright © Kuşadası Belediyesi 2020 KURUMSAL E-POSTA
Kaynak: Habermetre