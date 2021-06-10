T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | İKİÇEŞMELİK'TE HİZMET SEFERBERLİĞİ ÇİFT KOLDAN DEVAM EDİYORİKİÇEŞMELİK'TE HİZMET SEFERBERLİĞİ ÇİFT KOLDAN DEVAM EDİYORKuşadası Belediyesi'nin İkiçeşmelik Mahallesi'nde hayata geçirdiği Taziye Evi ve Park Alanı'nın yapım çalışmaları devam ediyor.

T. C. Kuşadası Belediyesi | İKİÇEŞMELİK'TE HİZMET SEFERBERLİĞİ ÇİFT KOLDAN DEVAM EDİYORİKİÇEŞMELİK'TE HİZMET SEFERBERLİĞİ ÇİFT KOLDAN DEVAM EDİYORKuşadası Belediyesi'nin İkiçeşmelik Mahallesi'nde hayata geçirdiği Taziye Evi ve Park Alanı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaba inşaatı tamamlanan 3 katlı sosyal tesisin iç tesisatı döşenmeye başlandı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kısa sürede bitirmeyi planladığımız bu proje ile kentimize yakışan bir sosyal donatı alanına sahip olacağız" dedi. Kuşadası'nda, Belediye Başkanı Ömer Günel'in başlattığı hizmet seferberliği, her alanda kesintisiz sürüyor. İkiçeşmelik Mahallesi'nde yapımına başlanan Taziye Evi ve Park Alanı'nın yemek ve oturma salonları ile mutfaktan oluşan iç kısımları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şimdi de 3 katlı binanın elektrik ve su tesisatları döşenmeye başlandı. Park alanı olarak kullanılacak arazide ise hafriyat ve tesviye çalışmalarında son aşamaya gelindi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Taziye Evi ve Park Alanı'nın yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Alan gezisinde Başkan Ömer Günel'e Belediye Meclis Üyesi Melahat Yaylacı ile CHP İkiçeşmelik Mahalle Komisyonu üyeleri ve EĞİTİM-SEN Başkanı Fatih Özkaya da eşlik etti. Birim müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, toplam 400 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilecek olan sosyal tesisin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. "EN DONANIMLI MAHALLE OLACAK"Taziye Evi ve Park Alanı'nın inşaatıyla beraber İkiçeşmelik Mahallesi'nde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarının da planlanan program dahilinde sürdüğünü belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kısa sürede bitirmeyi hedeflediğimiz bu proje ile kentimize yakışan bir sosyal donatı alanına sahip olacağız. İkiçeşmelik Mahallesi'nde de dört farklı kurum iş birliği içerisinde 7/24 esasına göre çalışıyor. AYDEM ve Türk Telekom ekipleri elektrik, telefon ve internet hatlarını iyileştirme işlerine devam ediyor. Yaz sezonu içerisinde bitirmeyi planladığımız çalışmalar kapsamında bölgeye Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 bin metrekare yol yapılacak ve 5 bin metrekare kaldırım taşı döşenecek. Çalışmalar sona erdiğinde, İkiçeşmelik Mahallesi, Kuşadası'nın en donanımlı mahallesi olacak " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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