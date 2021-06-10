T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | HAVUZ MEDYA YİNE BALTAYI TAŞA VURDU Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile açılışı yapılan projeler arasında yer alan Mineral ve Fosil Müzesinin "olmadığı" yönünde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | HAVUZ MEDYA YİNE BALTAYI TAŞA VURDU

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile açılışı yapılan projeler arasında yer alan Mineral ve Fosil Müzesinin "olmadığı" yönünde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Ömer Günel "Belediyemizin yaptığı her hizmeti karalamayı hedef alan kişiler ve yayın organları bir kez daha yalan haberlerle ortaya çıkmışlardır. Kuşadası Belediyesi Mineral ve Fosil Müzesi'ni yokmuş gibi addeden kişileri ve yayın organlarını, müzemizi yerinde görmeye davet ediyoruz. Masa başından ısmarlama habercilik basın etiği ile bağdaşmamaktadır. Yüz yıllık tarihi olan bir yayın organının bu karanlık zihniyete kalem olmasını da ayrıca kınıyoruz" dedi.

Başkan Ömer Günel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberlerle Kuşadası Belediyesi'ni hedef alan havuz yayın organlarında Belediyemiz tarafından Camiatik Mahallesi Yıldırım Sokak'ta kurulan Mineral ve Fosil Müzesi'nin "gerçekte olmadığı" yönünde çıkan haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

Mineral ve Fosil Müzesi, kentimizin tarihi ana aksında yaşama geçirecek olduğumuz Müzeler Sokağı projesinin ilk halkasıdır. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliği ile restore edilen tarihi binada yer alan müzemizin kuruluş çalışmaları bir yıl önce başlamış ve kısa süre önce tamamlanmıştır. Kuşadası'nı farklı ilgi alanlarına sahip insanlar açısından uğrak noktası haline getirme amacını taşımaktadır. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerine ve zaman dilimlerine ait birbirinden ilginç fosil ve mineral örneklerinin sergilendiği müzemizin envanteri ve kuruluş çalışmaları tamamlanmış olmasına rağmen henüz ziyarete açılmamıştır. Kuşadası Belediyesi Mineral ve Fosil Müzesi'nin özel müze statüsüne kavuşması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır ve süreç devam etmektedir. Böyle bir müzenin olmadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup kentimizde başlattığımız hizmet seferberliğini karalamaya yöneliktir. Kamuoyunun bu haberlere kesinlikle itibar etmemelerini önemle rica ediyorum. "

Kaynak: Habermetre