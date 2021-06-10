T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | PANDEMİ SÜRECİNDE VATANDAŞA BİR KOLAYLIK DAHA Kuşadası Belediyesi, belediye hizmet binalarının girişinde HES kodu oluşturma uygulamasına bir yenilik daha ekledi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | PANDEMİ SÜRECİNDE VATANDAŞA BİR KOLAYLIK DAHA

Kuşadası Belediyesi, belediye hizmet binalarının girişinde HES kodu oluşturma uygulamasına bir yenilik daha ekledi. Kişiye ait HES kodları, Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından kare kod haline getiriliyor. Kare kodlar daha sonra küçük bir anahtarlığın içine yerleştirilerek vatandaşlara teslim ediliyor.

HES KODLU ANAHTARLIK İLE İŞLEMLERDE RAHATLIK

Kuşadası Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında belediye hizmet binalarına girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu oluşturma ve sorgulama işlemini sürdürüyor.   HES kodu olmayan vatandaşlara Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Davutlar Hizmet Binası girişinde Güvercin Masa personeli tarafından yardımcı olunarak HES kodu alınıyor. Oluşturulan HES kodları, geliştirilen özel bir yazılımla kare kod haline getiriliyor. Üzerinde kişinin isminin de yazılı olduğu kare kodların çıktıları alınıyor ve anahtarlığın içine yerleştirilip vatandaşlara teslim ediliyor. Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan HES kodlu anahtarlıklar alışveriş merkezleri, bankalar ve kamu binaları gibi birçok noktada HES kodunu görevlilere okumak zorunda kalan vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kuşadası'nda esnaflık yapan Hakime Toprak, "Kuşadası Belediyesi'nin yaşama geçirdiği bu proje vatandaşların işlerini çok kolaylaştıracak. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız HES kodu sorgulama işlemlerinde çok zorluk çekiyorlardı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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