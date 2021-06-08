T.C. Kuşadası Belediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI ZİYARETÇİLERİNİ ESTETİK BİR GÖRÜNÜMLE KARŞILAMAYA HAZIRGeçtiğimiz yıl Kuşadası Kent Estetik Kurulu kararıyla Selçuk girişine yerleştirilen ve büyük beğeni alan "Kuşadası" yazısının ikincisi Söke girişinde yerini aldı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI ZİYARETÇİLERİNİ ESTETİK BİR GÖRÜNÜMLE KARŞILAMAYA HAZIRGeçtiğimiz yıl Kuşadası Kent Estetik Kurulu kararıyla Selçuk girişine yerleştirilen ve büyük beğeni alan "Kuşadası" yazısının ikincisi Söke girişinde yerini aldı. Ünlü seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan imzası taşıyan ikinci karşılama yazısı da tıpkı ilki gibi beğeniyle karşılandı. Kuşadası Belediyesi tarafından kente daha yeşil ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Kuşadası'nın Söke girişine de "Kuşadası" yazısı yerleştirildi. Kuşadası Kent Estetik Kurulu kararıyla dünyaca ünlü seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan tarafından Kuşadası'nın simgesi olan beyaz güvercin figürleri kullanılarak tasarlanan ve ilki geçtiğimiz yıl Selçuk girişine yerleştirilen karşılama yazısı, etrafında uygulanan peyzaj düzenlemesi ile de dikkat çekti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası'nın her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirterek "Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle çevre yolunun tüm refüj ve kavşaklarının bakımını üstlenerek peyzaj tasarımı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl kentimizin İzmir yönünden girişine yerleştirdiğimiz karşılama yazımızın ardından bu yıl da aynı çalışmayı Söke girişine yaptık. Çevre yolunda yürüttüğümüz peyzaj çalışması ile birlikte bir bütün olarak düşündüğümüzde artık ziyaretçilerimizi çok daha estetik bir görünümle karşılamaya hazırız. Kuşadası'nı daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışan Kent Estetik Kurulumuza da kentimize kattığı değer için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Beren Saat Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
T.C. Kuşadası Belediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:16:36. #1.15#

title