T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI KIYILARINDA ÇEVRECİ TEMİZLİKKuşadası'nda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kıyı temizliği yapıldı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI KIYILARINDA ÇEVRECİ TEMİZLİKKuşadası'nda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kıyı temizliği yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 82 kilo 500 gram atık toplandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kıyı temizleme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile TÜRÇEV gönüllüleri tarafından marina yanındaki 221 metrelik kıyı şeridinde sigara izmariti, teneke kutu ve pet şişe gibi atıklar toplandı. ATIKLAR SINIFLANDIRILDIAvrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı çalışmalarına da dahil olan etkinlik, yaklaşık 2 saat sürdü. Etkinliğe, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Genç ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı Başkanı (KUSAV) Levent Köylü de katıldı. Atıkların sınıflandırıldığı temizlik sonunda 36 kilogramı plastik, 19 kilogramı cam, 13, 5 kilogramı tahta, 6 kilogramı metal, 4, 5 kilogramı kağıt ve 3, 5 kilogramı tekstil olmak üzere toplam 82, 5 kilogram atık toplandı. Elde edilen atıklar, Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde geri dönüşüm işlemine tabi tutulması için yetkililere teslim edildi. "ÇEVREYİ EN ÇOK PLASTİK KİRLETİYOR"TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, "Kuşadası'nda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu projenin hayata geçmesinde bize destek veren Belediye Başkanımız Ömer Günel'e Türkiye Çevre Eğitim Vakfı adına çok teşekkür ediyorum. Amacımız, deniz kıyılarındaki çöpleri topladıktan sonra sınıflandırarak çevreye hangi atığın daha çok zarar verdiğini belirlemek. Daha önce yaptığımız çalışmalarda çevreyi en çok plastik atıkların kirlettiğini belirledik. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak çevremizi temiz tutmak zorundayız. Etkinliğimiz, sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde de devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre