T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI BELEDİYESİ'NDEN AKUT'A YER TAHSİSİ

Kenti yaşanabilecek olası doğal afetlere karşı hazırlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin en etkin sivil toplum kuruluşlarından olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası Şubesi'ne yer tahsisinde bulundu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ege Denizi'nde yaşanan depremde de gördük ki AKUT, her zaman ve her duruma karşı dört dörtlük biçimde hazır olmalı" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında AKUT Kuşadası Şubesi'ne yer tahsis edilmesi kararı alındı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Meclis gündemine getirilen yer tahsis talebi İmar Komisyonunda ele alınarak karara bağlandı. Komisyon kararı Belediye Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi. Karara göre, Kuşadası Belediyesi'ne ait Hacıfeyzullah Mahallesi Sahil Ticaret Merkezi'nde yer alan 21/105 ve 106 nolu işyerleri, yönetim ofisi olarak kullanılmak üzere AKUT'a tahsis edildi.

Yer tahsisi ile ilgili konuşan Başkan Ömer Günel "AKUT'un gerek Türkiye genelinde gerekse de Kuşadası'nda yürüttüğü çalışmaları çok önemsiyor ve takdirle karşılıyorum. Gönül ister ki afet ve felaketler yaşamayalım ve bu tip arama kurtarma faaliyetlerine hiç ihtiyaç duymayalım. Ancak ihtiyaç duyulması halinde AKUT, örgütlenmiş bir yapı olarak çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bu nedenle AKUT her zaman, her duruma karşı dört dörtlük bir biçimde hazır olmalı. Ege Denizi'nde yaşanan depremde de bunun önemini çok açık bir biçimde gördük" dedi. Yetki ve olanakları dahilinde AKUT'a destek vermeye her zaman hazır olduklarını ifade eden Başkan Ömer Günel, tüm AKUT gönüllülerine yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre