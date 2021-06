T.C. Kuşadası Belediyesi

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU KUŞADASI'NDA TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDICumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen projeler için düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Pandemi kuralları gözetilerek büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen törende konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza temelini attıkları ve açtıkları yerler için yürekten teşekkür ediyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere Aydın il merkezindeki programının ardından Kuşadası'na geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde Sevgi Plajı'nda yapılan Ada Camping alanının açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra Sealight Resort Hotel'de yine Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen 16 proje için düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. "KENTİN RANTI KENTE SUNULMALI"Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentlerin tarihini, kültürünü, estetiğini ve doğasını korumanın önemine dikkat çekerek "Kentler tarihsel birikimiyle kendi kültürünü yaratır. Ancak her kent aynı zamanda rant yaratır. Önemli olan rantın hakça bölüşülüp bölüşülmediği ve kentin o ranttan yararlanıp yaralanmadığıdır. Bu ranttan kim yararlanacak? Elbette ki bütün Kuşadası yararlanacak. Kentin rantını kente sunarsanız insanların mutlu olduğunu göreceksiniz" dedi. Kentlerin meydanları olması gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kentte yaşayanlar enerjilerini meydanlarda boşaltırlar. Belediye başkanlarımız meydan açmak için uğraşıyorlar. Kuşadası Belediye Başkanımız, belediye binasını yıkıp kent meydanı yapacağını söyledi. Ben de kendisine 'en güzel işi yaparsın' dedim. Kentler bize gülmek zorunda" dedi. "HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun kentler için yapabileceği çok şey olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye başkanlarımıza hep diyorum ki, harcadığınız hiçbir kuruş sizin şahsi geliriniz değil. Halkın parasını harcıyorsunuz ve harcadığınız her kuruşun hesabını halka vermelisiniz. Temiz, kavgadan uzak çağdaş bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Bunu da sizlerle yapacağız. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Yanlış yapanı yolcu edecek olan yine bizleriz. Demokrasi, insan hakları, özgürlük istiyorsak bunu kentlerden başlayarak yapacağız" dedi. CHP'li belediyelerin insan onurunu koruyarak sosyal yardımlarını arttırdığını dile getiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüze engeller çıkarılıyor, baskı yapılıyor. Ancak hep dediğim gibi şikayet etmeden bunları aşacak ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Biz gücümüzü onurlu insanlardan ve elbette tarihten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Bunları hep birlikte başaracağız. Belediye başkanlarımıza açılışını yaptıkları ve temelini attıkları tüm yerler için yürekten teşekkür ediyorum. ""TIKIR TIKIR ÇALIŞIYORUZ, HİZMETLERİMİZİ TEKER TEKER TAMAMLIYORUZ"Sözlerine "Efeler diyarı Aydın'a, turizmin incisi Kuşadası'na hoş geldiniz" diyerek başlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, şöyle devam etti: "Tüm ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte güçlüyüz. Bu dönemde Kuşadası'na pek çok hizmet yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ben sizin huzurunuzda Kuşadası Belediye Başkanımıza ve Millet İttifakı'nın tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Uyum içerisinde çalışıyoruz kendileriyle. " Kuşadası Belediyesi ile birlikte başardıkları 13 projenin açılışını, 3 projenin ise temelini atacaklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti. 2014 yılından bu yana Kuşadası için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Özlem Çerçioğlu, kendilerine sunduğu destek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Tariş Arazisi projesinin Kuşadası için önemine dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu "Tariş Arazisi projesini en geç bir buçuk yıl içerisinde tamamlayacağız. Alt yapı anlamında çok önemli yatırımlar yaptık. Turizmin marka değeri olan Kuşadası'nın değerini çok iyi biliyor ve Belediye Başkanımız ile birlikte daha fazla katma değer katmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde olduğu gibi Kuşadası'nda da Belediye Başkanımız ile birlikte tıkır tıkır çalışıyoruz. Hizmetlerimizi de teker teker tamamlıyoruz. Önümüzdeki süreçte 6 yeni projemiz daha var. Bu başarıyı Millet İttifakı ile birlikte elde ettik" dedi. "MAZERET ÜRETMEDEN HİZMET ÜRETME İRADESİ İLE ÇALIŞIYORUZ"Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri 2019 yılının Mart ayından bu yana başta koronavirüs pandemisi olmak üzere pek çok talihsizlik yaşadıklarını belirterek "Seçildiğimiz ilk günden bu yana Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Özlem Çerçioğlu ile kol kola girerek sanki bu kadar talihsizlik hiç başımıza gelmemiş gibi sizlerin de bizi onurlandığınız bu törene 3 projenin temelini atmak, 13 tamamlanmış projenin ise açılışını yapmak için geldik" dedi. Açılışı yapılan ve temeli atılan projeler ile ilgili olarak da bilgi veren Başkan Ömer Günel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örgütümüzün her kademesiyle işbirliğimiz, uyumumuz, milletvekillerimizin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızın birikim ve tecrübeleri, sizin inanç ve kararlılığınız bizi daha istekli, daha azimli ve çalışkan kılıyor. İnandığımız ulusal iktidar yolculuğumuz da enerjiyle doluyuz. Arzuluyuz. Bizlere gösterdiğiniz hedefte mazeret üretmeden hizmet üretme iradesi ile çalışıyoruz. ve biliyoruz ki biz birlikte güçlüyüz. "KUŞADASI'NA 16 YENİ PROJEToplu açılış ve temel atma töreninde, konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Ahmet Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından açılışı yapılan yerler için kurdele kesilirken, temeli atılan yerler içinse butona basıldı. Tören kapsamında Tariş Arazisi, Ekolojik Kreş ve Kadın Danışma Merkezi ile Campinova projelerinin temelleri atılırken Kuşadası Cemevi, Dijital Çocuk Kütüphanesi, Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Mineral ve Fosil Müzesi, Ada Modern Sanat Galerisi, Ada Market, Timur Selçuk Parkı ve 13 bin 100 metrekareyi kapsayan 7 tematik park ile Kemal Arıkan Yayalaştırma Alanının açılışları yapıldı.

