T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA EVCİL HAYVAN SATIŞI BELEDİYE MECLİS KARARI İLE YASAKLANDIKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında gerçekleşen Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında önemli kararlar alındı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA EVCİL HAYVAN SATIŞI BELEDİYE MECLİS KARARI İLE YASAKLANDIKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında gerçekleşen Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında önemli kararlar alındı. Toplantıda ilçe sınırları içerisinde evcil hayvan satışı yasaklandı. Ayrıca kadına yönelik şiddet ve istismarla mücadele konusunda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile iş birliği yapma kararı alındı. Hayvanlar ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılanan bir karara daha imza atarak ilçe genelinde bulunan petshoplarda evcil hayvan satışını yasakladı. Kuşadası Belediye Meclisinin Haziran ayı olağan toplantısında ele alınan ilk gündem maddesi olan evcil hayvan satışının yasaklanması konusu oybirliği ile kabul edildi. Karara göre bundan böyle Kuşadası ilçe sınırları içerisinde bulunan petshoplarda akvaryum ve kafesteki kanatlı hayvanlar hariç diğer hayvanların satışı yasaklandı. SATIN ALMAYIN, SAHİPLENİN ÇAĞRISIEvcil hayvan satışı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte yaşayan tüm canlılardan sorumlu olduklarına dikkat çekerek "Göreve geldiğimiz günden bu yana can dostlarımızın yaşam haklarını sonuna kadar savunduk. Bizlere emanet edilmiş canlar olan sevimli dostlarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşaması için elimizden geleni yaparak pek çok örnek uygulamayı yaşama geçirdik. Evcil hayvan ticareti kabul edilemez bir hak ihlalidir. Bu nedenle Meclis kararıyla kentimizde evcil hayvan ticaretini yasakladık. Evini ve yaşamını bir hayvanla paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi satın almak yerine sahiplenmeye çağırıyoruz. Aldığımız bu kararın evcil hayvan satışı ile ilgili olarak bir farkındalık yaratmasını diliyor ve uzun süredir taslak halinde bekleyen Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce kabul edilerek yürürlüğe girmesini istiyoruz" dedi. KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU İLE PROTOKOL İMZALANACAKKuşadası Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan toplantısında alınan önemli bir diğer karar ise şiddete veya istismara uğrayan kadınlara verilecek hukuki ve psikolojik destek ile danışmanlık hizmetiyle ile ilgili olarak Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında protokol yapılması amacıyla Başkan Ömer Günel'e yetki verilmesi oldu. Protokolle, şiddet veya istismara maruz kalan Kuşadalı kadınlar, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bünyesinde hizmet veren Acil Yardım Hattı'ndan destek alabilecek. Protokolle bir yandan Acil Yardım Hattının yaygınlaştırılması ve kamuoyuna duyurulması sağlanırken; ilçe sınırları içindeki kadına yönelik şiddet ve istismara ilişkin istatistiki verilerin paylaşılması ve kadın örgütleri ile Belediye işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre

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