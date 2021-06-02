T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | CHP PM ÜYESİ ERDOĞAN TOPRAK'TAN BAŞKAN ÖMER GÜNEL'E TEŞEKKÜRCumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili, Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, bir dizi temasta bulunmak üzere Aydın'a geldi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | CHP PM ÜYESİ ERDOĞAN TOPRAK'TAN BAŞKAN ÖMER GÜNEL'E TEŞEKKÜRCumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili, Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, bir dizi temasta bulunmak üzere Aydın'a geldi. CHP'li Vekil Toprak, Aydın ziyaretinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile de bir araya geldi. Başkan Ömer Günel ile alan gezisine çıkan CHP'li Vekil Toprak, kent genelinde yapılan yatırımlar ile yenilenen tesisleri yerinde inceledi. Erdoğan Toprak'ın ziyaretine, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Milletvekili Erdoğan Toprak'a göreve geldiği günden bu yana geçen 2 yıllık sürede Kuşadası'nda gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Başkanlık makamındaki görüşmenin ardından CHP'li Vekil Erdoğan Toprak ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte alan gezisine çıktı. Gezide, Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, turistik tesis yatırımları ve kültür merkezleri yerinde incelendi. Esnaf ile de bir süre sohbet eden CHP'li Milletvekili Erdoğan Toprak, Başkan Ömer Günel'e Kuşadası'nda yaşama geçirdiği başarılı projeler dolayısıyla teşekkür etti. KUŞADASI ÖRNEK BELEDİYEKuşadası'nda her yönüyle örnek bir belediyecilik sergilendiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Burada 2 yıl içerisinde çok güzel işler başarılmış. Belediye Başkanımız Ömer Günel ve ekibi gerçekten çok iyi bir yönetim sergiliyor. Halk tarafından da çok sevilen değerli Belediye Başkanımız Ömer Günel'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. "TURİZM SEZONUNA HAZIR GİRDİK"Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "CHP İstanbul Milletvekilimiz, PM Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Erdoğan Toprak, Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Ahmet Önal, Tokat Milletvekilimiz Sayın Kadim Durmaz ve Aydın İl Başkanımız Sayın Ali Çankır'ı belediyemizde ağırlamaktan onur duydum. Kendilerine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Kentimiz yaptığımız yatırım ve hizmetler sayesinde turizm sezonuna hazır bir halde girdi. Artık yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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