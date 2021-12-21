KIRKLARELİ (Habermetre) - T. C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Beldesi, Yeni Mahalle, Teyyare Meydanı Mevkii, Büyükkarıştran Organize Sanayi Bölgesi, F19a22a3 Pafta 151 Ada, 14 Parsel adresinde yer alan taşınmaz üzerinde "Salko Bisiklet San. ve Tic. Ltd. Şti. " tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Bisiklet ve Parça Üretimine İlave Yüzey Temizleme, Metal Kaplama, Toz/ Yaş Boyama Tesisi" projesine, Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.

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