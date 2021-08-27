T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Satış Yöntemiyle Özelleştirilecek Taşınmazlar
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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Satış Yöntemiyle Özelleştirilecek Taşınmazlar

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Satış Yöntemiyle Özelleştirilecek Taşınmazlar
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.

T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir. T. . C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Habermetre

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