T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
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T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Gençlik ve Spor BakanlığıKoronavirüs (Covid-19) hastalığı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak içincloseRehberlik ve Denetim Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü© T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021Hata!

T. C. Gençlik ve Spor BakanlığıKoronavirüs (Covid-19) hastalığı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak içincloseRehberlik ve Denetim Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü© T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021Hata! © T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021© T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021

Kaynak: Habermetre

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