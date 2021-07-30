T.C. Erzincan Valiliği Basın Açıklaması
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T.C. Erzincan Valiliği Basın Açıklaması

T.C. Erzincan Valiliği Basın Açıklaması
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Valiliğimiz İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik ilimiz giriş/çıkışı ile il merkezinde yapılan çalışmalarda; il merkezi Barış mahallesinde; uyuşturucu madde etkisi altında olduğu değerlendirilen M. Ç. (40), O. A. (29), S. B.

Valiliğimiz İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik ilimiz giriş/çıkışı ile il merkezinde yapılan çalışmalarda; il merkezi Barış mahallesinde; uyuşturucu madde etkisi altında olduğu değerlendirilen M. Ç. (40), O. A. (29), S. B. (30) isimli şahıslara TCK 191 kapsamında uyuşturucu madde kullanmaktan tahkikata başlanmış, devam eden çalışmalarda şahıslara madde sattığı değerlendirilen 24 plakalı araç takibe alınmış ve araçta yapılan aramada 41 adet Mavi renkte 13. 90 gr extacy hap ile 7. 33 Gr toz esrar ele geçirilmiştir.

Araçta bulunan S. K. ( 36), B. K. ( 21), C. B. ( 29) ve M. A. ( 37) isimli şahıslar gözaltına alınmıştır.

Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu değerlendirilen M. Ç. (40), O. A. (29) ve S. B. (30) ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır.

Valiliğimiz İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan yabancı plakalı tırın çekici kısmında Narkotik Madde Arama Köpeği "FIRTINA" ile birlikte yapılan kontrollerde toplam daralı ağırlığı 1 kilo 951, 32 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Araçta bulunan A. T(37) isimli şahıs gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir.

Uyuşturucu suçları ile etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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