T.C. Erzincan Valiliği Basın Açıklaması (09. 06.2021)
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T.C. Erzincan Valiliği Basın Açıklaması (09. 06.2021)

T.C. Erzincan Valiliği Basın Açıklaması (09. 06.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda;

Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda; 08 Haziran 2021 tarihinde Erzincan ili Merkez ilçesi Uluköy köyü mülki sınırları içerisinde ağaçlık alan içerisine gizlenmiş vaziyette 27 koli içerisinde toplam 270 kg tütün, 147 koli içerisinde toplam 1. 470. 000 adet boş makaron ele geçirilmiştir.

Olay ile ilgili olarak yapılan analiz ve takip çalışmaları neticesinde, ele geçirilen tütün ve makaronları olay mahalline bıraktığı tespit edilen olay şüphelisi (M. K. ) isimli şahsa ait bir otomobil ile birlikte bir minibüs tespit edilmiştir.

Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan yasal işlem başlatılmıştır.

İlimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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