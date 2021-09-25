T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

Habermetre - Haberler | Toplum
T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir.

*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. *Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vladimir Putin Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Kerem Kamışlı Amelia Hamlin
Spor Cristiano Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 01:08:09. #1.11#