T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 12.07.2021 TARİHLİ TOPLANTI DAVETİ

T. C.AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESIBELEDIYE MECLISI TOPLANTI DAVETISayinBüyüksehir Belediye Meclis Üyesi5216 Sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu' nun 13. maddesi geregince toplanacak olan Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi; 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü (saat: 14.

T. C.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

BELEDIYE MECLISI TOPLANTI DAVETI

Sayin

Büyüksehir Belediye Meclis Üyesi

5216 Sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu' nun 13. maddesi geregince toplanacak olan Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi; 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü (saat: 14. 00)' da asagidaki gündem maddelerini görüsmek üzere Güzelhisar Mahallesi Istiklal Caddesi No: 4' de Büyüksehir Belediye Hizmet Binasinda bulunan Meclis Salonunda Temmuz Ayi Olagan toplantisinin I. Birlesimini yapacaktir.

Söz konusu toplantiya katilmanizi önemle rica ederim.

Özlem ÇERÇIOGLU

Büyüksehir Belediye Baskani

TEKLIFLER:

16. 06. 2021 tarihli birlesime ait zabit özetinin görüsülüp oylanmasi Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi'nin 11. 03. 2021 tarih ve 81 sayili karari onayli Efeler Ilçesi, Çestepe Mahallesi, 825 ada 17 parsel, 1212 ada 200 parsel ile Güzelhisar Mahallesi, 1212 ada 203 parsellere yönelik uygulama imar plani degisikligine aski süresi içinde yapilan itirazin degerlendirilmesine yönelik Efeler Belediye Meclisince alinan 04. 06. 2021 tarih ve 125 sayili kararin görüsülmesi Didim Ilçesi, Hisar Mahallesi, 1628 ada 199 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifinin görüsülmesi Didim Ilçesi, Hisar Mahallesi, 1148 ada 16 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Efeler Ilçesi, Güzelhisar Mahallesi 2300 ada 4 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin görüsülmesi Incirliova Ilçesi, Incirliova Mahallesi, 9650 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi Türkmen ve Camiatik Mahallelerinde düzenleme yapilmasi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Alacamescit Mahallesi, 185 ada 7 parselin batisinda kaldirim kullaniminda trafo belirlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 2099 ada 1 parsel ile 1707 ada 29 parselin batisina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 934 ada 15 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 1851 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 204 ada 76 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 621 ada 96 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 1615 ada 1 parsel ve çevresine iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 2370 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Kirazli Mahallesi, 277 ada 25 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Sogucak Mahallesi, 477 ada 1 parselin dogusunda yer alan park alanina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 2093 ada 2 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 2522 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 1713 ada 76 parselin güneyinde kaldirim alanina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 2564 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Yayla Mahallesi, 119 ada 1 parselin dogusu, 230 ada 17 parselin güneyi ve 102 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Nazilli Ilçesi, Ocakli Mahallesi, 59 parsele iliskin kamu yarari karari alinmasi hususunun görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Bozyurt Mahallesi, 500, 507, 538, 786 ve 1743 numarali imar adalarinin DSI kamulastirma sinirlari dogrultusunda yeniden düzenlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 493 ada 11 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Dallica Mahallesi, 166 ada 6 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Yenimahalle, 587 ada 6, 150 parseller ve 589 ada 9 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Yenimahalle, 587 ada 67, 68 parsellerin kuzeyi ile 2461 ada 1, 2 parsellerin güneybatisindaki kaldirim alanina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Yildiztepe Mahallesi, 2034 ada 3 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin görüsülmesi Söke Ilçesi, Güllübahçe Mahallesi, 286 ada 41 ve 42 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Söke Ilçesi, Güllübahçe Mahallesi, 318 ada 85 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Söke Ilçesi, Sazli Mahallesi, 155, 161, 163 ve 182 numarali imar adalarina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi, 122 ada 12, 15 ve 131 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Sultanhisar Ilçesi, Atça Mahallesi, 713 ada 15 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Söke ilçesinde bulunan Priene Antik Kenti kazi çalismalarina destek olunmasi hususunun görüsülmesi Efeler ilçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti kazi çalismalarina destek olunmasi hususunun görüsülmesi 30 Agustos Zafer Bayrami etkinlikleri kapsaminda ilimiz genelinde ikamet eden tüm ilkokul ögrencilerine yönelik resim, ortaokul ögrencilerine yönelik resim ve siir yarismasi düzenlenmesi ve dereceye giren ögrencilere ödül verilmesi hususunun görüsülmesi Aydin Ilimizin düsman isgalinden kurtulusunun 99. yildönümü kutlama etkinlikleri kapmasinda "7 Eylül'e Giden Kurtulus Yolunda Efelerimiz" temali, Ilimiz genelinde ikamet eden tüm ilkokul ögrencilerine yönelik resim, ortaokul ögrencilerine yönelik resim ve siir yarismasi düzenlenmesi ve dereceye giren ögrencilere ödül verilmesi hususunun görüsülmesi

Kaynak: Habermetre