T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi 14.06.2021 Tarihli Toplantı Duyurusu

T. C.AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESIBELEDIYE MECLISI TOPLANTI DUYURUSU5216 Sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu' nun 13. maddesi geregince toplanacak olan Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi; 14 Haziran 2021 Pazartesi günü (saat: 14.

T. C.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

BELEDIYE MECLISI TOPLANTI DUYURUSU

5216 Sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu' nun 13. maddesi geregince toplanacak olan Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi; 14 Haziran 2021 Pazartesi günü (saat: 14. 00)' da asagidaki gündem maddelerini görüsmek üzere Efeler Ilçesi Fatih Mahallesi Çine Caddesi No: 8 adresinde bulunan Sükran Güngör-Yildiz Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda Haziran Ayi Olagan toplantisinin I. Birlesimini yapacaktir.

Kamuoyuna duyurulur.

Özlem ÇERÇIOGLU

Büyüksehir Belediye Baskani

TEKLIFLER:

26. 05. 2021 tarihli birlesime ait zabit özetinin görüsülüp oylanmasi Didim Ilçesi, Akbük Mahallesi, 3598 ada 12, 3601 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 3648 ada 1, 2 parsellere iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani talebinin görüsülmesi. Efeler Ilçesi, Ata Mahallesi, 2063, 2066 ve 2067 numarali imar adalarinin muhtelif parsellerine iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Efeler Ilçesi, Güzelhisar Mahallesi, 6363 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Efeler Ilçesi, Kurtulus Mahallesi, 2195 ada 1 parsel ile 5958 ada 14 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Efeler Ilçesi, Serçeköy Mahallesi, 242 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Dag Mahallesi, 31 ada 39 parsel ve Camikebir Mahallesi, 50 ada 20 parsele iliskin Kusadasi Belediye Meclisince alinan 02. 03. 2021 tarihli ve 113 sayili kararin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Davutlar Mahallesi, 690 ada 2 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Davutlar Mahallesi, 751 ada 1, 2 ve 3 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Güzelçamli Mahallesi, 469 ada 14 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 1658 ada 49 parselin kuzeyindeki alan ile Türkmen Mahallesi, 992 ada 17 parselin batisindaki alana iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Sogucak Mahallesi, 477 ada 1 parsele iliskin Kusadasi Belediye Meclisince alinan 02. 03. 2021 tarihli ve 112 sayili kararin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 2332 ada 1 ve 2 parsellere iliskin 1/5000 ölçekli nazim ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 317 ada 167 parsele iliskin Kusadasi Belediye Meclisince alinan 02. 03. 2021 tarihli ve 123 sayili kararin görüsülmesi. Nazilli Ilçesi, Karaçay Mahallesi, 775 ada 91 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin görüsülmesi. Nazilli Ilçesi, Yildiztepe Mahallesi 2038 adada mahkeme karari dogrultusunda konut alani amaçli düzenleme yapilmasi için hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifinin görüsülmesi. Bozdogan Ilçesi, Akçay, Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallerinden geçen Il yolunun imar planlarina islenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Söke Ilçesi, Bagarasi Mahallesi, 198 ada 6 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Sultanhisar Ilçesi, Zafer Mahallesi, 131 ada 29 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi.

Kaynak: Habermetre