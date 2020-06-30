Szijjarto: "Avrupa Birliği'nin menfaati Türkiye ile sıkı bir işbirliği yapmasındadır" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun ortak basın toplantısı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun ortak basın toplantısı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenlendi. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, düzenlenen toplantıda konuştu. (2) Kaynak: AA