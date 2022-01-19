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Szalai cezalı duruma düştü

Szalai cezalı duruma düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay mücadelesinde sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai cezalı duruma düştü.

Altay mücadelesinde sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Altay Mücadelesinin 24. dakikasında sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü. Toplamda 4 sarı karta ulaşan Macar futbolcu Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Szalai, 46. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Altay, Spor, Haber

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