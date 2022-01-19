Szalai cezalı duruma düştü
Altay mücadelesinde sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai cezalı duruma düştü.
Altay mücadelesinde sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Altay Mücadelesinin 24. dakikasında sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü. Toplamda 4 sarı karta ulaşan Macar futbolcu Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Szalai, 46. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. - İSTANBUL
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