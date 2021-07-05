System Shock Remake'in Atmosferini Yansıtan Yeni Bir Video Yayınlandı
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System Shock Remake'in Atmosferini Yansıtan Yeni Bir Video Yayınlandı

System Shock Remake'in Atmosferini Yansıtan Yeni Bir Video Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Uzun süredir geliştirilmekte olan System Shock remake'in nihayet bu yaz gelmesi planlanıyor ve geliştirici Nightdive Studios, oyunun son versiyonundan şimdiye kadarki en büyük görüntü parçasını yayınladı.

Uzun süredir geliştirilmekte olan remake'in nihayet bu yaz gelmesi planlanıyor ve geliştirici Nightdive Studios, oyunun son versiyonundan şimdiye kadarki en büyük görüntü parçasını yayınladı. Burada çok fazla kesinti yok - bu, oyunun keşif, savaş ve diğer yönlerinin nasıl çalışacağına dair doğrudan bir bakış. Aşağıda kendiniz kontrol edin.

System Shock Remake

Oldukça sağlam görünüyor! Atmosferi ve benzersiz görsel gerçekten harika olmuş. Aksiyon biraz şüpheli görünüyor, ancak bu bir korku oyunu, tam bir nişancı değil, bu yüzden bu affedilebilir. System Shock Remake'in özelliklerini merak ediyorsanız okumaya devam edin.

Oyunun açıklama sayfası:

"Nightdive, tamamen yenilenmiş System Shock'a tam bir tedavi vererek, modern oyuncular için hayranların en sevdiği oyunu tamamen yeni HD görseller, güncellenmiş kontroller, yenilenen hackleme ve her türlü yeni alan ve keşfedilecek sırlarla yenilenmiş bir Citadel Station ile yeniden yarattı."

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Hackers Gonna Hack: System Shock, yeni düşmanlar ve zorluklar sağlayan yeni 6 Degrees of Freedom (6DoF) oynanışı içeren tamamen yenilenmiş bir hackleme sistemine sahiptir.

Tanıdık ama… Farklı: Citadel Station yepyeni alanlar, tuzaklar, bulmacalar ve tabii ki ortaya çıkarılacak pek çok sır ile her zamankinden daha büyük ve daha ürkütücü.

System Shock Remake bu yaz PC'ye (Steam, GoG ve Epic Games Store aracılığıyla) geliyor. Nightdive Studios, ön sipariş veren herkesin System Shock 2: Enhanced Edition'ın bir kopyasını ücretsiz alacağını bir kez daha doğruladı.

Kaynak: Turkmmo

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