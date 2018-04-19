Sydv Personellerine Hibe Destekleri Anlatıldı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Denizli İl Müdürlüğü tarafından, engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işleri kurma amacıyla 30-50 bin TL arasında değişen hibe destekleri hakkında SYDV personellerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İŞKUR Denizli İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürleri (SYDV) ile personelleri katıldı. Toplantıda katılımcılara engelli ve eski hükümlülere yönelik 'Hibe Destek Projesi' kapsamında başvuru şartları, girişimcilik eğitim programları, destek verilecek maliyetler, başvuruda dikkat edilecek hususlar gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan bilgilendirmede engelli vatandaşlara 50 bin TL'ye kadar, eski hükümlülere yönelik ise 30 bin TL'ye kadar hibe destek sağlanacağı vurgulandı. - DENİZLİ