SYDV'den bin 513 aileye 775 bin 750 TL bayram yardımı
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SYDV'den bin 513 aileye 775 bin 750 TL bayram yardımı

SYDV'den bin 513 aileye 775 bin 750 TL bayram yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile Kurban Bayramı dolayısı ile bin 513 aileye toplamda 775 bin 750 TL nakdi yardımdaVali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan SYDV Kurban Bayramı öncesinde Afyonkarahisar merkez, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç...

Afyonkarahisar'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile Kurban Bayramı dolayısı ile bin 513 aileye toplamda 775 bin 750 TL nakdi yardımda

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan SYDV Kurban Bayramı öncesinde Afyonkarahisar merkez, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürdü. Vakıf aracılığıyla bin 513 aileye nakdi yardımda bulunuldu. Eğitim yardımları, ayni ve maddi yardımlarla her daim vatandaşların yardımına koşan SYDV devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırıyor. Afyonkarahisar SYDV, kent merkezi, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla bayram öncesinde yüzleri gülümsetti. Vakıf aracılığıyla bin 513 aileye toplamda 775 bin 750 TL nakdi yardımda bulunuldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu bizler için her şeyden önemli. Onların ihtiyaç duydukları her anda devletimizin imkanlarını ve vatandaşa dokunan sıcak yüzünü görmelerini ve hissetmelerini istiyoruz. Bu kapsamda SYDV Vakfımız aracılığıyla bin 513 ailemize yardım eli uzattık ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hanelerde sevinç yaşanmasına vesile olduk. Hiçbir vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması bizlerin temel prensibi olacak. Her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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