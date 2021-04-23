SYDV bin 413 aileye devletin şefkat elini uzattı
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SYDV bin 413 aileye devletin şefkat elini uzattı

SYDV bin 413 aileye devletin şefkat elini uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile Ramazan ayında bin 413 aileye 635 bin 850 TL tutarında nakdi yardım yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile Ramazan ayında bin 413 aileye 635 bin 850 TL tutarında nakdi yardım yapıldığı belirtildi.

İhtiyaç sahibi ailelere nakdi, ayni, eğitim, gıda, giyim, sosyal destek, barınma ve iş kurma gibi birçok farklı alanda yaptığı yardımlarla vatandaşlara devletin şefkatli yüzünü hissettiren SYDV Ramazan ayında da yüzleri güldürdü. Vakıf aracılığıyla bin 413 aileye yardımda bulunuldu. Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan Afyonkarahisar SYDV Mütevelli Heyetince Ramazan Bayramı gıda yardımı adı altında toplamda 635 bin 850 TL tutarında nakdi yardım yapıldı. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın daha da bir anlam kazandığı Ramazan ayında şehir merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden bin 413 aileye yardım yapıldı.

Devletin imkanları elverdiği müddetçe bu tür yardımların devam edeceğini söyleyen Vali Çiçek: "Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu her şeyden önce gelir. İhtiyaç duydukları her anda devletimizin vatandaşa dokunan şefkatli elini hissetmelerini istiyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında ve yardımında olacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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