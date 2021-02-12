Sydney Kings - NZ Breakers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avustralya NBL maçında bugün Sydney Kings - NZ Breakers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Sydney Kings - NZ Breakers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Avustralya NBL maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. Avustralya NBL maçında, Sydney Kings - NZ Breakers maçı gerçekleşecek. Peki, Sydney Kings - NZ Breakers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

SYDNEY KİNGS - NZ BREAKERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralya NBL, Sydney Kings - NZ Breakers maçı Portland'da Moda Center'da oynanacak. Sydney Kings - NZ Breakers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

SYDNEY KİNGS - NZ BREAKERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Avustralya NBL heyecanında 12 Şubat Cuma günü oynanacak Sydney Kings - NZ Breakers maçı, Türkiye saatiyle 11.30'da başlayacak.