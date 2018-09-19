Sydney'de Çileklere İğne Koyan Bir Çocuk Yakalandı

Avustralya'nın Sydney kentinde bir erkek çocuk, "şaka yapmak" için çileklere iğne koyduğunu itiraf etti. Eyalet yasaları uyarınca gıdaları bilerek zararlı hale getirenlerin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğine işaret edilirken bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında bilgi vereceklere yaklaşık 464 bin lira para ödülü vereceği belirtildi.

ŞAKA OLSUN DİYE İĞNE KOYDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Stuart Smith, düzenlediği basın toplantısında, birkaç gün önce Sydney'de çileklere "şaka olsun" diye iğne koyduğunu itiraf eden bir çocuğun tespit edildiğini belirtti.

İĞNELİ ÇİLEK DIŞINDA DA BİR DİZİ ŞAKA YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Smith, "Niyeti ne olursa olsun bu davranış çok ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Erkek çocuğun, çileklere iğne koymak da dahil bir dizi şakaya başvurduğunu belirledik. Bu kişinin davranışları, gençlik uyarma sistemi çerçevesinde değerlendirilecek." diye konuştu.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Eyalet yasaları uyarınca gıdaları bilerek zararlı hale getirenlerin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğine işaret eden Smith, bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında bilgi vereceklere 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 464 bin lira) para ödülü vereceklerini bildirdi.

DİKİŞ İĞNELİ ÇİLEKLER MARKETLERDEN TOPLATILDI

İğneli çilek krizi, geçen hafta Queensland eyaletinde bir kişinin süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı. Çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. İçine iğne yerleştirilmiş çilekler, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde de bulunmuştu. Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda'da çilekler marketlerden toplatılmıştı.

"100 KİŞİ İĞNELİ ÇİLEĞE RASTLADI"

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Avustralya genelinde şu ana kadar 100 kişi içinde iğne bulunan çileğe rastladığını rapor etti.

İĞNELERİ İŞ YERİNDEN SORUNLU AYRILAN 1 İŞÇİNİN KOYDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Queensland eyaletindeki ilk vakada çileklere iğnelerin çalıştığı iş yerinden sorunlu ayrılan bir işçinin koyduğu ileri sürülmüştü. Güvenlik birimleri, söz konusu ilk vakanın dışındaki iğnelerin kötü niyetli başka kişiler tarafından yerleştirildiği üzerinde duruyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE YILDA 130 MİLYON KATKIDA BULUNUYOR

Avustralya genelinde binlerce işçiyi istihdam eden çilek sektörü, ülke ekonomisine yılda 130 milyon dolar katkıda bulunuyor. Sektörü vuran kriz yüzünden binlerce ton çileği imha etmek zorunda kalan çilek üreticileri, işçi çıkarabilecekleri uyarısında bulundu.