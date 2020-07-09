SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı
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SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayından bu yana meydana gelen doğal afetlerde ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardım ve Dayanışma (SYD) Vakfı hesaplarına yaklaşık 6 milyon tutarında kaynak aktarıldığını bildirdi.

SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı
09.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:40

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayından bu yana meydana gelen doğal afetlerde ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardım ve Dayanışma (SYD) Vakfı hesaplarına yaklaşık 6 milyon tutarında kaynak aktarıldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal afet ve acil durum hallerinde ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bakan Selçuk, sosyal yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken sahada 'sinir ucu' olarak görev yapan bin 3 SYD olduğunu anımsattı. Sosyal yardımların dezavantajlı kesimlere ulaştırılmasında il ve ilçelerde bulunan SYD vakıflarının çok önemli bir görev icra ettiğinin altını çizen Selçuk, Mayıs ayından bu yana sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, 14 Haziran'da Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden Adaklı ve Yedisu ilçelerinin yanı sıra Erzurum'un Çat ilçesinin de etkilendiğini hatırlattı. Selçuk, "Depremden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için 4 ilçenin SYD Vakfı hesaplarına 4 milyon 671 TL kaynak aktardık" dedi.

"KESTEL'E 248 BİN TL KAYNAK SAĞLANDI"

Bakan Selçuk, 21 Haziran'da Bursa Kestel'de de yoğun yağış nedeniyle afetten etkilenen vatandaşların yardımına koştuklarını vurgulayarak, "Afetten zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kestel SYD Vakfı hesabına 248 bin TL tutarında kaynak sağlandı" diye konuştu.

"İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BİN 100 TL DESTEK"

Bakan Selçuk, 23 Haziran'da İstanbul'da meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan çalışmaları titizlikle takip ettiklerini kaydetti. Selçuk, "İstanbul'daki sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere bin 100 TL tutarında yardım yapıldı" şeklinde konuştu.

Selçuk, "Sakarya'daki fabrika yangınının ardından da taburcu olan kişilerin hanelerine SYD vakıfları aracılığıyla ziyaretler gerçekleştirilerek, ihtiyaçlar belirlendi" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, hasar tespit raporları sonrasında ihtiyaç duyulması halinde SYD vakıflarına kaynak aktarılacağını söyledi. Ayrıca psikososyal destek ekipleri patlamadan etkilenen vatandaşların ve ailelerinin yanında olmaya devam ederken, görevlendirilen 2 iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcıları incelemelerini sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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