SYD Vakfına doğa afetler için 6 milyon lira kaynak aktarıldı
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SYD Vakfına doğa afetler için 6 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayından bu yana meydana gelen doğal afetlerde ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardım ve Dayanışma (SYD) Vakfı hesaplarına yaklaşık 6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

SYD Vakfına doğa afetler için 6 milyon lira kaynak aktarıldı
09.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayından bu yana meydana gelen doğal afetlerde ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardım ve Dayanışma (SYD) Vakfı hesaplarına yaklaşık 6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, doğal afet ve acil durum hallerinde ailelere yardım eli uzatmaya devam ettiklerini belirtti.

Selçuk, mayıs ayından bu yana meydana gelen doğal afetlerde ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardım ve Dayanışma (SYD) Vakfı hesaplarına yaklaşık 6 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını bildirdi.

Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 1003 SYD'nin görev yaptığını aktaran Selçuk, SYD vakıflarının sosyal yardımların ulaştırılmasında çok önemli bir görev icra ettiğini vurguladı.

Mayıs ayından bu yana sahada yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Selçuk, 14 Haziran'da Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden Adaklı ve Yedisu ilçelerinin yanı sıra Erzurum'un Çat ilçesinin de etkilendiğini anımsattı.

Selçuk, "Depremden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için 4 ilçenin SYD Vakfı hesaplarına 4 milyon 671 lira kaynak aktardık." bilgisini verdi.

"Kestel'e 248 bin lira kaynak sağlandı"

Bakan Selçuk, 21 Haziran'da Bursa Kestel'de de yoğun yağış nedeniyle afetten etkilenen vatandaşların yardımına koştuklarını aktararak, "Afetten zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kestel SYD Vakfı hesabına 248 bin lira tutarında kaynak sağlandı." açıklamasını yaptı.

İstanbul'da 23 Haziran'da meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan çalışmaları titizlikle takip ettiklerine dikkati çeken Selçuk, "İstanbul'daki sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere 1 milyon 100 bin lira tutarında yardım yapıldı. Sakarya'daki fabrika yangını ardından da taburcu olan kişilerin hanelerine, SYD vakıfları aracılığıyla ziyaretler gerçekleştirilerek, ihtiyaçlar belirlendi." ifadelerini kullandı.

Hasar tespit raporları sonrasında ihtiyaç duyulması halinde SYD vakıflarına kaynak aktarılacağını belirten Zehra Zümrüt Selçuk, Psikososyal Destek Ekipleri'nin patlamadan etkilenen vatandaşların ve ailelerinin yanında olmaya devam ettiklerini, görevlendirilen 2 iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcılarının da incelemelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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