Swissôtel The Bosphorus, İstanbul'da romantizm dolu Sevgililer Günü

İstanbul'un kalbinde Maçka'da konumlanan Swissötel The Bosphorus İstanbul, şehirden uzaklaşmadan, Sevgililer Günü'ne özel konaklama paketleri sunuyor.

Swissötel The Bosphorus, İstanbul nefes kesen boğaz manzarasını ayrıcalıklı konaklama imkanları ve lezzetli yemeklerle birlikte sunarak Sevgililer Günü'nü unutulmaz bir geceye dönüştürüyor.

Swissötel The Bosphorus, İstanbul'un, dünya mutfaklarından gurme lezzetler sunan ve bu lezzetleri benzersiz dekorasyon ve manzaralarıyla birleştiren restoranları,14 Şubat'ı unutulmaz kılmak için hazırlanıyor. İsviçre'nin geleneksel tatları ve ismine özgü yapısı ile CHALET, yerel lezzetleri farklı dokunuşlarla sunan SABROSA, Boğaz manzaralı şık atmosferi, yenilenen kapalı terası ile 14 Şubat'ta misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmak için hazırlanıyor.

Kaynak: Tourism Today