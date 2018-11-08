Swıft Ripple ile Olası İşbirliği İddialarını Reddetti

– Belçika merkezli finansal mesaj servisi SWIFT, Ripple blockchaini (blok zinciri) ile işbirliği gerçekleştireceği ve Ripple'ın finansal araçlarını kullanarak şirketle birleşeceği iddialarını yalanladı.

SWIFT'in protokol standartlarını geliştirmesi ve bütün müşterilerine Swift GPI platformuna üye olma çağrısında bulunmasının ardından, Swift GPI'ın RippleNet ve xRrapid'in SWIFT ağı genelinde bankalar ve diğer ödeme işlemcilerine ulaşabilme imkanı verebileceği iddialarının ardından, Ripple Pazarlama Stratejileri Başkanı Croy Johnson'ın eski bir SWIFT üyesinin Ripple'la çalışmaya başlayacağı söylemleriyle Ripple ve SWIFT arasındaki olası işbirliği ihtimalleri gündemde yer almıştı.

Konuyla ilgili financemagnates.com'a verdiği röportajda SWIFT sözcüsü şu şekilde konuştu:

"Bütün bu dedikodular nereden geliyor bilmiyorum ama SWIFT kapsamında oluşturulan yeni gelişmeler RippleNet ile bağımsızdır. Söz konusu gelişmelerin ana hedefi, bankaların GPI ödemelerini takip edebilmesi için bütün ödemelerin bir takip referansına (UETR, Unique End-to-end Transaction Reference) sahip olmasıdır." - İstanbul