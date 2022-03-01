Swift ne demek? Swift sistemi nedir?

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SWİFT NEDİR?

SWIF (Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği), dünya çapındaki finans kuruluşlarının finansal işlemlerle ilgili bilgileri güvenli, standartlaştırılmış ve güvenilir bir ortamda gönderip almasını sağlayan bir ağ sağlar. SWIFT ayrıca, çoğu SWIFTNet ağında kullanılmak üzere finans kurumlarına yazılım hizmetleri ve popüler olarak "SWIFT kodları" olarak bilinen ISO 9362 İş Tanımlayıcı Kodları (BIC'ler, daha önce Banka Tanımlayıcı Kodları) satar.

2018 itibarıyla, dünya çapında tüm yüksek değerli sınır ötesi ödemelerin yaklaşık yarısı SWIFT ağını kullandı.[1] (2015 itibarıyla) SWIFT, 200'den fazla ülke ve bölgede 11.000'den fazla finansal kurumu birbirine bağladı. SWIFT, finansal mesajları son derece güvenli bir şekilde taşır, ancak üyeleri adına hesap tutmaz ve herhangi bir takas veya hesap kapatma işlemi yapmaz.

SWIFT para transferini kolaylaştırmaz: bunun yerine, kurumların birbirleriyle olan muhabir hesaplarıyla kapatılması gereken ödeme emirleri gönderir. Her finansal kurum, bankacılık işlemlerini değiş tokuş etmek için, bir banka olmak veya bu işletme özelliklerinden yararlanabilmek için kendisini bir (veya daha fazla) banka ile ilişkilendirerek bir bankacılık ilişkisi içinde olmak zorundadır.

SWIFT, kurucu CEO'su Carl Reuterskiöld (1973-1989) önderliğinde 3 Mayıs 1973'te Brüksel'de kuruldu ve 15 ülkede 239 banka tarafından desteklendi. Logica tarafından tasarlanan ve Burroughs Corporation tarafından geliştirilen 'finansal işlemler, paylaşılan veri işleme sistemi ve dünya çapında iletişim ağı' için ortak standartlar oluşturulmaya başlandı. Temel işletim prosedürleri, sorumluluk kuralları vb. 1975'te oluşturulmuş ve ilk mesaj 1977'de gönderilmiştir. SWIFT'in ilk Amerika Birleşik Devletleri operasyon merkezi, 1979'da Virginia Valisi John N. Dalton tarafından açılmıştır.

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