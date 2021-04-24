Swift Hibrit için nisan ayı kampanyası

Suzuki'nin Akıllı Hibrit Teknolojisi'ne sahip modeli Swift Hibrit, devreye alınan kampanya koşulları ve kredili ödeme ayrıcalıklarıyla kullanıcılara sunuluyor.

Suzuki'nin Akıllı Hibrit Teknolojisi'ne sahip modeli Swift Hibrit, devreye alınan kampanya koşulları ve kredili ödeme ayrıcalıklarıyla kullanıcılara sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suzuki, benzinli muadillerine göre yüzde 20'ye varan yakıt tasarrufu sunan Swift Hibrit için nisan ayı sonuna kadar sürecek yeni kampanyasını devreye aldı.

Kampanya kapsamında Swift Hibrit alımlarında, avantajlı başlangıç fiyatı ve sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Otomatik vitesin standart olarak sunulduğu Swift Hibrit'in GL Techno versiyonu, 208 bin 900 TL'den, GLX Premium versiyonu ise 221 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.

Ayrıca, GLX Premium versiyonunda, çift renkli gövde rengi için fiyat farkı alınmıyor. Suzuki sahipleri, otomobillerini takasa vermeleri kaydıyla, Swift Hibrit alımlarında ilave 5 bin TL tutarında ekstra nakit indirimi imkanı da elde ediyor.

Suzuki Swift Hibrit'ler döviz kuru farkından etkilenmeden hemen teslim edilmek üzere Suzuki Yetkili Satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.

Suzuki'nin akıllı tasarımı, kompakt boyutlarına rağmen Swift Hibrit'i sınıfının en ferah otomobillerinden birisi yapıyor. Ayrıca, tüm donanım seviyelerinde standart sunulan sürüş asistanları ile Swift Hibrit, yüksek güvenlik ve teknoloji vadediyor.

Öne çıkan sürüş asistanları, çarpışma önleyici fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, direksiyona müdahale eden şeritten ayrılmayı önleme sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi ve uzun far asistanı olarak sıralanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt