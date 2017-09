Türk Lirası'nın gecelik swap faizi 115 baz puanlık düşüşle yüzde 6.45'e indi ve kayıplarını dördüncü güne taşıdı.

AP bir kez daha Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu ise durumda değişiklik olmazsa müzakerelerin askıya alınması yönünde görüş belirteceği mesajı verdi. Temmuz ayında oyladığı bir kararla Ankara ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) bu hafta Strasbourg'da bir kez daha Türkiye-AB ilişkilerini tartıştı. Tartışma sırasında siyasi gruplar adına yapılan konuşmalarda Ankara ile katılım müzakerelerinin askıya alınması konusunda ortak mesaj verildi.

ABD'den ÜFE gibi önemli bir veri açıklanacak olmakla birlikte yarın gelecek olan TÜFE daha önemli. Yarın açıklanacak olan Ağustos enflasyonundan önce USD'nin, gerileyen ABD Hazine tahvili getirileri ile beraber düştüğünü gözlemliyoruz. TRY'de ise; Londra'daki TRY swap faizlerinin sert düşmesi sonucu TCMB faizi rekor seviyelere açılan makas ciddi bir arbitraj fırsatı yarattı ve TRY swap ihalesindeki talebi artırdı. Rekor derecede düşen Londra TRY swap faizleri kurun 3,44 üzerine sıçramasına neden oldu. Swap faizleri sonradan normale dönmüş olsa da, AP'nin Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması kararı ve TRY'deki düşüşün EM kurlarındaki görünümü bozması kurun da yüksek seviyede kalmasına neden oluyor. TRY açısından 3,43 üzeri gün içinde zayıf bir momentuma işaret eder, 3,46 üzerinde ise yeni alımların artabileceğini düşünüyoruz. TRY'nin şimdilik 3,43 – 3,40 bandını koruması gerekmektedir.