Sveti Georgi Kilisesi'nde Noel Ayini - Edirne

Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.



Kıyık semtinde bulunan Sveti Georgi Kilisesi'nde yapılan ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'den Ortodokslar katıldı.



Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan gelen metropolitler tarafından yönetilen ayinde, İncil'den Hazreti İsa'yı anlatan ilahi ve dualar okunurken, katılımcılar mum yakarak dua etti. Ayin, yapılan duanın ardından Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan okunmuş ekmeğin dağıtılmasıyla sona erdi.



Sveti Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık, son yılların en güzel Noel ayinlerinden birini yaptıklarını söyledi.



Ayine üç ülkede yaşayan Hristiyanların katılım gösterdiğini ifade eden Çıkırık, "Çok güzel bir ayin oldu. Bulgar, Yunan ve Türkler hep birlikte dua etti. 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecenin Hz. İsa'nın doğum günü. Biz de 1 gün önceden kutladık. İnşallah yeni yıl huzur, mutluluk ve barış getirir. Ben böyle herkesi bir arada gördüğüm için çok mutluyum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.