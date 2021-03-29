Suzuki, Vitara ve SX4 S-Cross modellerinin hibrit teknolojili versiyonlarını satışa sundu
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Suzuki, Vitara ve SX4 S-Cross modellerinin hibrit teknolojili versiyonlarını satışa sundu

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Suzuki, Vitara ve SX4 S-Cross modellerinin hibrit teknolojili versiyonlarını satışa sundu

Suzuki, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Swift Hibrit modelinden sonra hem Vitara hem SX4 S-Cross modellerinin hibrit teknolojili versiyonlarını eş zamanlı olarak piyasaya sundu.

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Suzuki, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Swift Hibrit modelinden sonra hem Vitara hem SX4 S-Cross modellerinin hibrit teknolojili versiyonlarını eş zamanlı olarak piyasaya sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, böylelikle tüm model yelpazesini hibrit teknolojisiyle donatılmış olarak yenileyen Suzuki, bu sayede yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufuyla birlikte tüm modellerinde standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleri ve fiyat/fayda dengesiyle dikkati çekiyor.

Mart ayı itibarıyla satışa sunulan Suzuki Vitara Hibrit ailesi 296 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla, SX4 S-Cross Hibrit ise 306 bin 900 TL'lik anahtar teslim satış fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Suzuki Vitara Hibrit hem 4x2 hem 4x4 versiyonlarıyla tercih edilebilirken, SX4 S-Cross Hibrit ise sadece önden çekişli olarak satılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye pazarındaki Jimny hariç tüm modellerimiz hibrit olarak yer alacak. Swift Hibrit ile yakaladığımız ivmeyi Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit'le birlikte güçlendireceğiz. 2020 yılı sonundan bu yılın ilk çeyreğine kadar olan dönem bizim için bir geçiş süreciydi. Ailenin tamamlanmasıyla, geçtiğimiz yıl Swift Hibrit'le yakaladığımız başarıyı, SUV modellerimizi de satışa sunarak artıracağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda, sene sonuna kadar 4 bin adede yakın hibrit araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Vitara ve SX4 S-Cross Hibrit için sadık müşterilerimize sınırlı sayıda özel fırsatlar sunduk. Avantajlı takas imkanlarımızla birlikte hibrit ailesini ilk olarak onlarla tanıştırdık. Bunun sonucunda, 100 adet Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit'in ön satışını da ilk haftada gerçekleştirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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