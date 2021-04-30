Suzuki sanayide kullanılan oksijen yetersizliği sebebiyle Hindistan'daki üretimini askıya alıyor
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Suzuki sanayide kullanılan oksijen yetersizliği sebebiyle Hindistan'daki üretimini askıya alıyor

Suzuki sanayide kullanılan oksijen yetersizliği sebebiyle Hindistan'daki üretimini askıya alıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'daki tesislerinde üretime ara verecek.

Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'daki tesislerinde üretime ara verecek.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japon üretici, araç parça üretiminde kullanılan oksijeninin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.

Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.

Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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